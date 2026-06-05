Критик Трампа Джон Болтон визнає провину у справі про секретну інформацію

Йдеться про один епізод обвинувачення. Ексрадника з нацбезпеки можуть оштрафувати на 2,2 мільйона доларів.

Джон Болтон, радник США з національної безпеки під час першого терміну президента Дональда Трампа, погодився визнати себе винним за одним пунктом обвинувачення у зберіганні секретної інформації.

Про це пише DW з посиланням на американські ЗМІ.

Болтона, який є відвертим критиком Трампа, можуть оштрафувати на 2,2 мільйона доларів, але, згідно з угодою з Міністерством юстиції США, він має уникнути тюремного ув'язнення, повідомляли Associated Press та CNN.

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У серпні 2025 року федеральні агенти здійснили обшуки в будинку та офісі Болтона, і в жовтні того ж року проти нього відкрили кримінальну справу.

Колишньому раднику президента було пред'явлено звинувачення за 18 пунктами, зокрема у зберіганні або поширенні секретної інформації. На той час він не визнавав себе винним.

Болтона звинуватили в тому, що він поділився нотатками, схожими на щоденник, з часів свого перебування на посаді в уряді, з двома своїми родичами, поки готував свої мемуари про часи перебування у Білому домі. Зокрема йдеться про нотатки про брифінги розвідки та зустрічі з високопосадовцями уряду та іноземними лідерами.

Книга “Кімната, де це сталося” вийшла у друк у 2021 році. Перша адміністрація Трампа безуспішно намагалася заблокувати її публікацію, стверджуючи, що її видання ризикує розголосити секретну інформацію. У 2021 році після того, як Джо Байден вступив на посаду, прокурори США припинили позов та розслідування великого журі щодо книги.

Мемуари невтішно показують Трампа, стверджуючи, що президент не мав базових знань про уряд та геополітику і був непридатним для керівництва Сполученими Штатами.

Очікується, що угода Болтона про визнання вини охоплюватиме нотатки, якими він ділився з родичами, але не інформацію з книги.