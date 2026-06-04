Вести переговори з Росією від імені ЄС про припинення війни мав би німецький канцлер Фрідріх Мерц, і він мав би очолити місію на основі мандату Європейської ради та комісії.
Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш, пишуть Ceske Noviny.
Продовження війни, за його словами, не буде добрим, і водночас зрозуміло, що російський президент Володимир Путін є агресором, а американський президент Дональд Трамп зосереджується на Близькому Сході та вирішенні блокади Ормузької протоки.
«Як на мене, це однозначно німецький канцлер Мерц, який мав би якимось чином на основі мандату ради та комісії очолити певну дипломатичну місію», — сказав Бабіш.
- Раніше державний секретар Міністерства оборони Фінляндії Янне Куусела заявив, що будь-які майбутні переговори європейських країн із Росією мають відбуватися лише за умови міцної єдності та суворої координації всередині самої Європи.
- Відомо, що у Євросоюзі тривають дискусії про обрання кандидатури перемовника з Росією від ЄС.
- У списку – троє кандидатів: ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель, президент Фінляндії Александер Стубб та колишній голова уряду Італії Маріо Драгі.
- Натомість висока представниця Євросоюзу Кая Каллас заявила, що блок не може бути посередником між Росією та Україною у мирних переговорах, тому ЄС що захищає інтереси Європи та України.
- Днями Володимир Зеленський заявив про готовність до прямих переговорів із Путіним. Глава держави підкреслив необхідність участі Європи та США у перемовинах щодо завершення війни.