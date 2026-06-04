Швеція передасть Україні арештоване судно Caffa, яке перевозило крадене зерно

Шведський суд визнав, що справа є винятковою і вкрай нетиповою для місцевої судової практики.

Шведський суд ухвалив рішення, згідно з яким затримане вантажне судно Caffa передадуть правоохоронним органам України, повідомляє Sveriges Radio.

Окружний суд міста Істад остаточно затвердив арешт і конфіскацію плавзасобу для його подальшої передачі українській стороні.

За словами судді, ця справа є винятковою та вкрай нетиповою для місцевої судової практики.