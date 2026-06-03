У Франції взяли під варту капітана російського нафтового танкера Tagor, який раніше був затриманий французькими військово-морськими силами поблизу узбережжя Бретані.

Про це пише Le Monde з посиланням на місцеву прокуратуру.

За даними прокуратури, капітан судна, громадянин Росії, може отримати до одного року позбавлення волі та штраф у розмірі 150 тисяч євро за відсутність належного прапора судна та відмову виконати вимогу про зупинку в морі. Також розглядається можливість конфіскації судна.

У прокуратурі зазначили, що аналогічні санкції можуть бути застосовані і до судновласника, особу якого наразі встановлюють.

Раніше російська сторона вимагає його звільнення і консульського доступу до затриманого.

Французькі військово-морські сили 31 травня перехопили ще один російський танкер. Корабель зупинили у міжнародних водах Атлантики.

У березні в Середземному морі зупинили судно під назвою Deyna. Раніше цього року корабель Grinch зупинили в Середземному морі за підозрою у плаванні під чужим прапором.