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У Франції взяли під варту капітана російського нафтового танкера Tagor, – Le Monde

Судно затримали біля узбережжя Бретані.

У Франції взяли під варту капітана російського нафтового танкера Tagor, – Le Monde
Перехоплений російський танкер Тагор
Фото: Скріншот відео Еммануеля Макрона

У Франції взяли під варту капітана російського нафтового танкера Tagor, який раніше був затриманий французькими військово-морськими силами поблизу узбережжя Бретані. 

Про це пише Le Monde з посиланням на місцеву прокуратуру.

За даними прокуратури, капітан судна, громадянин Росії, може отримати до одного року позбавлення волі та штраф у розмірі 150 тисяч євро за відсутність належного прапора судна та відмову виконати вимогу про зупинку в морі. Також розглядається можливість конфіскації судна.

У прокуратурі зазначили, що аналогічні санкції можуть бути застосовані і до судновласника, особу якого наразі встановлюють.

Раніше російська сторона вимагає його звільнення і консульського доступу до затриманого.

  • У березні в Середземному морі зупинили судно під назвою Deyna. Раніше цього року корабель Grinch зупинили в Середземному морі за підозрою у плаванні під чужим прапором. 
  • Подібний випадок стався минулого року, коли танкер Boracay перехопили біля атлантичного узбережжя Франції за те, що він не надав доказів своєї національності та прапора.
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