Bloomberg: Ризик ядерної загрози з боку Ірану вищий, ніж до початку атак США

У МАГАТЕ попереджають про втрату контролю над збагаченим ураном Ірану та нові загрози.

Кратери після авіаударів США по підземному збагачувального заводу з виробництва урану Фордо, 22 червня 2025 року

Ризик того, що Іран таємно просувається до створення ядерної зброї, нині оцінюється як вищий, ніж до початку ударів США та Ізраїлю.

Про це пише Bloomberg, ознайомившись із конфіденційним документом, поширеним МАГАТЕ.

За інформацією Bloomberg, у закритому документі МАГАТЕ попереджає про нові ризики нерозповсюдження, пов’язані зі значними запасами майже збагаченого урану в Ірані. До червня 2025 року ці матеріали перебували під регулярним контролем агентства, однак після військової ескалації доступ інспекторів було суттєво обмежено.

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У МАГАТЕ зазначають, що наразі не можуть зробити остаточних висновків щодо використання частини ядерних матеріалів, оскільки їх неможливо повністю перевірити. У документі йдеться, що серед неперевіреного матеріалу міститься значна кількість високозбагаченого урану, що викликає серйозне занепокоєння щодо можливого військового використання.

Дипломати, знайомі зі звітом, підкреслюють, що тривала відсутність повного моніторингу збільшує ризики відхилення матеріалів від мирних цілей. Після 12-денної війни рівень інспекцій скоротився більш ніж удвічі, а доступ до ключових об’єктів у Фордо, Ісфахані та Натанзі досі обмежений.

За даними агентства, востаннє в цих сховищах фіксували понад 440 кг високозбагаченого урану та понад 8,5 тонн низькозбагаченого матеріалу.

У звіті також зазначається, що відсутність повної перевірки ускладнює оцінку реального стану ядерної програми Ірану та підвищує ризики її потенційного військового використання.

Водночас США заявляють про намір досягти домовленостей щодо контролю за ураном, включно з можливим вивезенням матеріалів або їх нейтралізацією під наглядом IAEA. Однак переговорний процес залишається складним і нестабільним.

Генеральний директор МАГТЕ Рафаель Гроссі наголосив, що агентство не бере участі в поточному раунді переговорів, і попередив, що "неверифікована ситуація може призвести до поганої угоди".

Майбутнє ядерної програми Ірану обговорюватиметься на засіданні ради керівників МАГАТЕ 8 червня у Відні. Експерти відзначають, що розвиток подій залишається критично важливим для глобальної енергетичної та безпекової стабільності.