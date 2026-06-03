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Президент Зеленський обговорив із главою норвезького уряду постачання для ППО

"Норвегія готова допомагати".

Президент Зеленський обговорив із главою норвезького уряду постачання для ППО
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів розмову із Прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Стере щодо постачання для ППО.

Про це глава держави розповів у соцмережах.

"Говорив з Премʼєр-міністром Норвегії. Вдячний Йонасу за підтримку та слова співчуття через загибель наших людей напередодні від російської масованої атаки. Двадцять три людини були вбиті російськими ракетами та дронами, ще 151 людина поранена. Важливо, що Україна не наодинці, коли Росія завдає таких терористичних ударів", – наголошує глава держави. 

Сторони обговорили постачання для ППО. Президент зазначає, що Норвегія готова допомагати. 

"Дякую! Працюємо і щоб в Європі були свої антибалістичні спроможності. Це наше спільне завдання маємо виконати повністю і забезпечити Європі власну достатньо сильну систему для захисту від балістичних загроз. Коли Європа буде захищеною від балістики, це додасть упевненості не просто комусь одному на нашому континенті, а реально всім європейцям. Готуємось і до зустрічей найближчим часом – будуть спеціальні формати нашої роботи. Дякую, Норвегіє!", – додає глава держави.

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