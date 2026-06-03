Закупівлі можуть бути проведені за прискореною процедурою.

Індія готується здійснити одну з найбільших закупівель військових безпілотників вітчизняного виробництва на суму понад 2 млрд доларів, пише Reuters із посиланням на галузеву організацію, яка співпрацює з урядом.

За словами президента Індійської федерації дронів Сміта Шаха, відповідні плани перебувають на просунутій стадії, а постачання очікуються протягом 18–24 місяців. Він зазначив, що нове замовлення суттєво перевищить попередні державні контракти на тактичні безпілотники, які оцінювалися приблизно у 30 млрд рупій (понад $313 млн).

"На наступному етапі закупівлі тактичних дронів в Індії можуть перевищити 200 млрд рупій, або понад $2 млрд", – заявив Шах.

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Очікується, що закупівлі можуть бути проведені за прискореною процедурою, розробленою для оперативного забезпечення військових потреб.

Індійська федерація дронів об’єднує понад 550 компаній та активно співпрацює з урядом у сфері розвитку безпілотних технологій. Загалом в країні працює понад 600 компаній, що займаються виробництвом дронів та комплектуючих, з яких більш ніж 100 спеціалізуються на військовому сегменті.

Серед ключових гравців ринку – великі корпорації Adani Group, Larsen & Toubro та Tata Advanced Systems, а також технологічні стартапи ideaForge, NewSpace Research і Asteria Aerospace.

Компанії розробляють широкий спектр систем – від розвідувальних і логістичних дронів до барражуючих боєприпасів та високоточних ударних безпілотників.