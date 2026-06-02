У Росії поскаржилися на атаку дронів та пожежі на НПЗ

Горить Ільський НПЗ та паливні цистерни біля Слов'янського.

Фото: Astra

У Росії поскаржилися на атаку безпілотників у ніч на 2 червня та пожежі на НПЗ. 

Про це пише ASTRA.

Зокрема повідомляють про пожежу поряд із територією Слов'янського НПЗ у Слов'янську-на-Кубані Краснодарського краю. Там, ймовірно, горять одна або кілька паливних залізничних цистерн.

Місцеві жителі повідомляли саме про атаку на завод. У ТГ-каналі оперативного штабу Краснодарського краю написали лише про падіння уламків на території багатоквартирного будинку.

ТОВ «Слов'янськ-ЕКО» (Слов'янський НПЗ) — один із найбільших незалежних нафтопереробних заводів Росії, розташований у місті Слов'янськ-на-Кубані Краснодарського краю. Підприємство займається переробкою нафти та виробництвом бензину, дизельного палива, мазуту, вакуумного газойлю та інших нафтопродуктів. Потужність заводу — близько 4-5 млн. тонн сировини на рік, НПЗ забезпечує близько 9% обсягу переробки нафти в Південному федеральному окрузі. Завод входить до великих експортерів нафтопродуктів через порти Чорного моря.

Також встановили, що горить Ільський НПЗ у Краснодарському краї. У ніч на 2 червня жителі повідомляли про велику кількість вибухів та пожежу. Згодом інформацію про атаку на цей НПЗ підтвердив регіональний оперштаб.

Ільський нафтопереробний завод – одне з провідних підприємств нафтопереробки у Південному федеральному окрузі. Загальна проектна потужність первинних технологічних установок - близько 6,6 млн. тонн нафти на рік.

Згідно з підрахунками видання, ця атака на Ільський НПЗ — щонайменше 16-та за весь час повномасштабної війни.

У Міноборони РФ прозвітували, що знищили 148 безпілотників. 

