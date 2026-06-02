Франція заборонила Ізраїлю брати участь у виставці озброєнь

Напружені стосунки між країнами розпочались після визнання Францією палестинської державності.

Виробництво самохідної гаубиці CAESAR на франко-німецькому заводі KNDS у Бурже, Франція, 21 березня 2025 року.

Франція заборонила Ізраїлю брати участь у Eurosatory, одній з найбільших у світі виставок озброєнь, яка розпочнеться 15 червня.

Про це повідомляє Politico, посилаючись на заяву ізраїльського уряду.

«Рішення Франції включає: заборону на відвідування виставки представниками уряду; заборону на відкриття національного павільйону Ізраїлю та обмеження для ізраїльської оборонної промисловості демонструвати лише продукції протиповітряної оборони, за винятком наступальних систем», – йдеться у заяві Міністерства оборони Ізраїлю.

Виставка озброєння Eurosatory— це можливість для найбільших світових виробників зброї, включаючи німецьку Rheinmetall, американську Lockheed Martin та південнокорейську Hanwha Aerospace, продемонструвати свою військову техніку, зокрема танки, артилерійські системи та ракетні установки.

Як пише видання, дипломатичний конфлікт між Францією та Ізраїлем досяг кульмінації, коли Париж визнав палестинську державність у вересні минулого року. У березні Ізраїль оголосив , що припинить усі оборонні закупівлі у Франції.

Уряд Франції різко засудив напад Ізраїлю на Ліван і закликав до скликання екстреного засідання Ради Безпеки ООН.