Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
СБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
ФотоСБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
ГоловнаСвіт

Reuters: Іран хоче укласти обмежену угоду зі США, щоб послабити економічний тиск

При цьому Іран намагається уникнути поступок щодо ядерної програми.

Reuters: Іран хоче укласти обмежену угоду зі США, щоб послабити економічний тиск
Білборд з написом «Ормузька протока залишається закритою» на площі Енгелаб у Тегерані, Іран, 22 квітня 2026 року.
Фото: EPA/UPG

Іран хоче укласти тимчасову угоду зі США, щоб послабити економічний тиск і стабілізувати ситуацію всередині країни, уникаючи водночас значних поступок щодо своєї ядерної програми

Про це пише Reuters, посилаючись на джерела та аналітиків.

За даними видання, іранські чиновники розглядають обмежену угоду, як спосіб виграти час, розблокувати фінансову допомогу та стримати зростання внутрішніх ризиків через погіршення економічної ситуації, не вирішуючи найбільш спірних питань.

Іран прагне припинення воєнних дій на всіх фронтах, включаючи Ліван, доступу до мільярдів доларів доходів від нафти, відмови від експорту сирої нафти, зняття блокади портів США та збереження впливу на протоку, водночас відкладаючи рішення щодо ядерної програми.

Ця програма зосереджуватиметься на тимчасовому полегшенні та поетапному доступі через водний шлях, залишаючи невирішеними питання щодо потужностей збагачення та запасів Тегерана високозбагаченого урану.

  • Трамп заявив, що зацікавлений у досягненні угоди з Іраном і сподівається на її швидке укладення, однак прагне змінити низку ключових положень документа, зокрема тих, що стосуються ядерної програми Ірану.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies