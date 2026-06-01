Reuters: Іран хоче укласти обмежену угоду зі США, щоб послабити економічний тиск

При цьому Іран намагається уникнути поступок щодо ядерної програми.

Білборд з написом «Ормузька протока залишається закритою» на площі Енгелаб у Тегерані, Іран, 22 квітня 2026 року.

Іран хоче укласти тимчасову угоду зі США, щоб послабити економічний тиск і стабілізувати ситуацію всередині країни, уникаючи водночас значних поступок щодо своєї ядерної програми

Про це пише Reuters, посилаючись на джерела та аналітиків.

За даними видання, іранські чиновники розглядають обмежену угоду, як спосіб виграти час, розблокувати фінансову допомогу та стримати зростання внутрішніх ризиків через погіршення економічної ситуації, не вирішуючи найбільш спірних питань.

Іран прагне припинення воєнних дій на всіх фронтах, включаючи Ліван, доступу до мільярдів доларів доходів від нафти, відмови від експорту сирої нафти, зняття блокади портів США та збереження впливу на протоку, водночас відкладаючи рішення щодо ядерної програми.

Ця програма зосереджуватиметься на тимчасовому полегшенні та поетапному доступі через водний шлях, залишаючи невирішеними питання щодо потужностей збагачення та запасів Тегерана високозбагаченого урану.