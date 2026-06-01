Іран завдав удару по військовій базі США в Бахрейні, вибухи чути по всій Перській затоці

Іран завдав ударів по ключових об’єктах у восьми країнах Близького Сходу з кінця лютого, завдавши збитків на мільйони доларів сучасним системам протиповітряної оборони, літакам-заправникам і радарам. Загалом нарахували 20 пошкоджених американських військових об’єктів від початку війни. Це вказує на те, що масштаби атак є більшими, ніж визнавалося публічно.

Як пише ВВС, про це свідчать супутникові знімки та відео.

Тегеран атакував як американські бази, так і спільні військові об’єкти у відповідь на удари США та Ізраїлю по Ірану й Лівану протягом останніх трьох місяців. Пентагон заявляє, що від початку операції Epic Fury було уражено понад 13 000 цілей в Ірані.

Хоча Білий дім неодноразово стверджував, що іранські військові сили були майже повністю знищені, аналітики вважають, що масштаби пошкоджень на американських об’єктах свідчать про те, що контратаки Тегерана були точнішими й масштабнішими, ніж раніше визнавали американські посадовці.

США намагалися обмежити супутниковий аналіз конфлікту, звернувшись до компанії Planet, великого постачальника супутникових знімків, із проханням запровадити безстрокове»обмеження на нові зображення Ірану та більшої частини Близького Сходу. Компанія пояснила це бажанням запобігти використанню її знімків «ворожими силами для атак на союзний персонал і цивільних осіб країн НАТО».

BBC Verify використовувала супутникові знімки інших міжнародних постачальників разом зі старішими зображеннями Planet, щоб відстежити пошкодження, спричинені іранськими атаками. Об’єкти розташовані в Саудівській Аравії, Об’єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ), Катарі, Кувейті, Іраку, Йорданії, Бахрейні та Омані. Реальна кількість може бути більшою. Деякі аналітики оцінюють число атакованих баз у 28.

Серед цінного обладнання, що зазнало пошкоджень, були три сучасні системи протиракетної оборони на базах Аль-Рувайс і Аль-Садер в ОАЕ та на авіабазі Муваффак Салті в Йорданії.

Відомо, що США мають лише вісім батарей систем THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), розгорнутих на базах по всьому світу. Виробництво кожної такої батареї коштує приблизно 1 млрд доларів (£766 млн). Для її обслуговування потрібно близько 100 військових, а кожна ракета-перехоплювач коштує приблизно 12,7 млн доларів.

Іранські удари також серйозно пошкодили американські літаки-заправники та літаки спостереження на авіабазі Prince Sultan у Саудівській Аравії, свідчить експертний аналіз супутникових знімків. Один із літаків ідентифікували як літак спостереження E-3 Sentry. Американські медіа повідомляли, що його заміна може коштувати до 700 млн доларів.

Також атаки були спрямовані на авіабазу Ali Al Salem та табір Camp Arifjan у Кувейті. На супутникових знімках виявили зруйновані паливні сховища, ангари для літаків і житлові приміщення для військових. База зазнавала ударів кілька разів протягом конфлікту.

А в Camp Arifjan оборонна розвідувальна компанія Janes зафіксувала значні пошкодження обладнання супутникового зв’язку.

Точний масштаб збитків американським об’єктам важко оцінити, але в травні Пентагон оцінив загальну вартість операції Epic Fury у 29 млрд доларів. Значна частина цих коштів, імовірно, піде на ремонт або заміну обладнання, знищеного під час конфлікту.

У звіті також зазначено, що щонайменше 42 літаки, включно з винищувачами F-15 та F-35, 24 дронами MQ-9 Reaper і штурмовиком A-10, були знищені або пошкоджені з лютого.

Порівняно з дорогим обладнанням американської армії, Іран, як повідомляється, використовував дешеві та легко замінні дрони для атак на цілі по всьому Близькому Сходу.

Експерти, які спілкувалися з BBC Verify, зазначили, що іранська тактика змінювалася протягом війни: від масованих ракетних обстрілів міст і баз на Близькому Сході до точніших і спрямованіших ударів.