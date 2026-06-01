Франція перехопила російський підсанкційний танкер

Французькі військово-морські сили вчора перехопили ще один російський танкер. Корабель зупинили у міжнародних водах Атлантики.

Про це написав у соцмережі Х президент Франції Еммануель Макрон. Видання Bloomberg цитує французьку морську префектуру, яка повідомила, що судно «Тагор», яке підозрюють у переховуванні під чужим прапором, вийшло із російського Мурманська, і зараз його супроводжують військово-морські сили для подальшої перевірки.

«Вчора вранці французькі ВМС перехопили новий танкер, що знаходиться під міжнародними санкціями, що походить з Росії: «Тагор», – йдеться у повідомленні Макрона.

Операцію провели у міжнародних водах Атлантики із дотриманням морського права за підтримки кількох партнерів, включаючи Велику Британію.

La Marine nationale a arraisonné hier matin un nouveau pétrolier sous sanctions internationales en provenance de Russie : le Tagor. Notre détermination est constante et totale.



— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 1, 2026

«Неприйнятно, щоб кораблі обходили міжнародні санкції, порушували морське право та фінансували війну, яку Росія веде проти України вже понад 4 роки», – написав Макрон.

Він додав, що ці судна, які не дотримуються найелементарніших правил морського судноплавства, також становлять загрозу для навколишнього середовища та безпеки кожного.

У березні в Середземному морі зупинили судно під назвою Deyna. Раніше цього року корабель Grinch зупинили в Середземному морі за підозрою у плаванні під чужим прапором. Подібний випадок стався минулого року, коли танкер Boracay перехопили біля атлантичного узбережжя Франції за те, що він не надав доказів своєї національності та прапора.