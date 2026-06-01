Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
СБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
ФотоСБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
ГоловнаСвіт

Франція перехопила російський підсанкційний танкер

Корабель зупинили у міжнародних водах Атлантики. 

Франція перехопила російський підсанкційний танкер
Перехоплений російський танкер Тагор
Фото: Скріншот відео Еммануеля Макрона

Французькі військово-морські сили вчора перехопили ще один російський танкер. Корабель зупинили у міжнародних водах Атлантики.

Про це написав у соцмережі Х президент Франції Еммануель Макрон. Видання Bloomberg цитує французьку морську префектуру, яка повідомила, що судно «Тагор», яке підозрюють у переховуванні під чужим прапором, вийшло із російського Мурманська, і зараз його супроводжують військово-морські сили для подальшої перевірки.

«Вчора вранці французькі ВМС перехопили новий танкер, що знаходиться під міжнародними санкціями, що походить з Росії: «Тагор», – йдеться у повідомленні Макрона. 

Реклама

Операцію провели у міжнародних водах Атлантики із дотриманням морського права за підтримки кількох партнерів, включаючи Велику Британію.

«Неприйнятно, щоб кораблі обходили міжнародні санкції, порушували морське право та фінансували війну, яку Росія веде проти України вже понад 4 роки», – написав Макрон. 

Він додав, що ці судна, які не дотримуються найелементарніших правил морського судноплавства, також становлять загрозу для навколишнього середовища та безпеки кожного.

У березні в Середземному морі зупинили судно під назвою Deyna. Раніше цього року корабель Grinch зупинили в Середземному морі за підозрою у плаванні під чужим прапором. Подібний випадок стався минулого року, коли танкер Boracay перехопили біля атлантичного узбережжя Франції за те, що він не надав доказів своєї національності та прапора.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies