Зеленський закликав США збільшити виробництво антибалістичних ракет

Президент Володимир Зеленський наголосив, що в Сполучених Штатах Америки недостатньо виробництва антибалістичних ракет, і це "може призвести до кризи в різних частинах світу".

Про це він сказав в інтерв’ю для Face the Nation, передає пресслужба ОП.

Зеленський наголосив, що Росія продовжує нарощувати власне виробництво балістичних ракет.

"Я надіслав листа до Білого дому та Конгресу США. Сподіваюся, вони зрозуміють і відреагують. 60–65 антибалістичних ракет на місяць порівняно з нинішніми викликами – це ніщо. Це не секрет, і Росія про це знає. Нам потрібно розширювати виробництво", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що просив попередню адміністрацію США і просить нинішню надати Україні ліцензії на виробництво ракет Patriot.

"Ми можемо збільшити виробництво ракет Patriot. Це допоможе нам. Це допоможе Близькому Сходу й будь-якій іншій країні, якій Сполучені Штати вирішать допомогти. Доки ми не вироблятимемо європейську антибалістичну систему, нам буде потрібна підтримка Сполучених Штатів", - додав Зеленський.

Нагадаємо, що нещодавно Польща отримала від США дозвіл на виробництво ракет до Patriot.