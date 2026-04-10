Україна днями отримала нову партію ракет для Patriot

Американський зенітно-ракетний комплекс Patriot на оборонній та аерокосмічній виставці у Бухаресті, Румунія, 22 травня 2024 р.

Постачання ракет для систем протиповітряної оборони Patriot триває. Днями Україна отримала нову партію.

Про це президент Володимир Зеленський сказав на зустрічі з журналістами. Він зазначив, що Україна продовжує роботу, аби забезпечення озброєнням продовжувалося.

“Станом на зараз ракети для «петріотів» партнери передають. Зокрема, цими днями прийшла нова партія. І ми продовжуємо працювати з усіма партнерами, щоб ППО була”, – сказав він.

Нещодавно президент казав, що Україна почала готуватися до можливих збоїв у постачанні іноземного озброєння ще в 2023. Країна почала серйозно нарощувати виготовлення дронів, щоб зменшити залежність від артилерії. Але створення власної антибалістичної ракети залишається найскладнішим.



