Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Суспільство / Війна

Росія атакувала Україну 176 ударними безпілотниками, ППО збила 146

У ніч на 08 квітня (з 18:00 07 квітня) противник атакував 176 ударними безпілотниками типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда – (ТОТ АР Крим). Близько 120 із них – "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 146 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 12 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. 

