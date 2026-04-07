ЦПД: Росія оголосила про плани підкорення Місяця на фоні успішної космічної місії NASA

Росія оголосила про плани "підкорення" Місяця на найближчі роки, на фоні масштабної космічної місії «Артеміда-2».

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Російська академія наук оголосила черговий перегляд планів з «підкорення» Місяця: запуск апарата «Луна-29» очікується у 2032 році, «Луни-30» — у 2034-му, а «Луни-28» — аж у 2036-му.

"Якщо порівняти це з попередніми заявами керівництва «роскосмосу», стає очевидним хаос у плануванні. У 2023 році «Луну-28» обіцяли запустити до 2030 року. Тепер терміни зсунулися щонайменше на шість років. «Луну-30» прискорили на два роки, натомість відсунувши «Луну-28»", - йдеться в повідомленні.

В ЦПД додали, що Росія фактично вибула з місячної гонки, тому в РФ поширюють наративи про «космічну велич минулого» та видають новини про те, що на Міжнародній космічній станції запрацював «суверенний месенджер» Max.