Росія з Китаєм ветували резолюцію Радбезу ООН щодо розблокування Ормузької протоки

Автором резолюції виступив Бахрейн.

Радбез ООН
Фото: EPA/UPG

Росія та Китай наклали вето на резолюцію Ради Безпеки ООН, яка мала на меті скоординувати оборонні зусилля для розблокування Ормузької протоки, пише Вloomberg

Попри те, що документ підтримали 11 країн-членів, рішення заблокували через позицію Москви та Пекіна як постійних членів Радбезу.

Автором резолюції виступив Бахрейн. Початковий текст документа передбачав дозвіл на використання сили, проте згодом формулювання пом'якшили до «координації зусиль оборонного характеру». Росія і Китай аргументували своє вето побоюваннями, що це стане прихованим схваленням військових дій у регіоні. 

Голосування відбулося за вісім годин до закінчення дедлайну, який Дональд Трамп встановив для Ірану. Американський президент погрожує масованими ударами по цивільній інфраструктурі країни, якщо Тегеран не відкриє прохід для суден. 

Посол США в ООН Майк Волц порівняв дії іранського режиму в протоці із захопленням заручників у 1979 році й натякнув, що це може стати «останнім актом» нинішньої влади Ірану.

﻿
