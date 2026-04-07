Трамп про Іран: Цілої цивілізації не стане вже цієї ночі. Я не хочу, щоб це сталося, але, ймовірно, так і буде

Президент США Дональд Трамп заявив, що цієї ночі в Ірані, ймовірно, не стане цілої цивілізації.
“Цілої цивілізації не стане вже цієї ночі – і її ніколи не вдасться відновити. Я не хочу, щоб це сталося, але, ймовірно, так і буде. Водночас, тепер, коли ми маємо повну і тотальну зміну режиму, де переважають інші – розумніші й менш радикалізовані – сили, можливо, станеться щось по-справжньому революційно прекрасне, хто знає? Ми дізнаємося вже цієї ночі – в один із найважливіших моментів довгої та складної історії світу. 47 років вимагання, корупції та смертей нарешті завершаться. Боже, благослови великий народ Ірану!” – написав Дональд у TruthSocial.
- Сьогодні в Ірані заявили про удари США та Ізраїлю по острову Харк – головному вузлу експорту нафти країни. Також іранські медіа повідомили про удари по двох мостах. Зі свого боку, Корпус вартових ісламської революції оприлюднив заяву, в якій попередив сусідні країни, що «стриманість вичерпано». У заяві йдеться, що Іран завдаватиме ударів по інфраструктурі США та їхніх партнерів.
- Трамп анонсував удари по мостах і енергостанція Ірану, якщо той не розблокує судноплавство в важливій для транспортування нафти Ормузькій протоці.