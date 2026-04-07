Іранська влада закликала молодь утворити живі щити навколо електростаній

Дим піднімається після авіаудару в Тегерані, 7 квітня 2026 року

Влада Ірану у вівторок закликала молодь країниформувати живі щити навколо електростанцій після того, як президент Трамп пригрозив знищити енергетичну інфраструктуру Ісламської республіки, якщо та не відкриє Ормузьку протоку.

“Електростанції, які є нашим національним надбанням і капіталом, незалежно від будь-яких смаків чи політичної точки зору, належать майбутньому Ірану та іранській молоді”, – заявив Аліреза Рахімі, секретар Вищої ради молоді та підлітків, у відеозверненні, яке транслювало державне телебачення Ірану.

Урядовець закликав формувати живі щити з 14:00 за місцевим часом (13:30 за Києвом).

“Ми сподіваємося, що за участю молоді з усієї країни навколо електростанцій буде сформовано цей живий ланцюг, і це стане знаком відданості молоді захисту інфраструктури країни та побудові світлого майбутнього”, – сказав Рахімі.

Використання цивільних як “живих щитів” для захисту об'єктів чи операцій заборонено ст. 51(7) Додаткового протоколу I до Женевських конвенцій 1949 року: “Не можна використовувати присутність чи пересування цивільного населення... щоб зробити певні пункти чи райони імунітетними від військових операцій”.

Нагадаємо, у вівторок 20:00 за східним часом (03:00 наступного дня за Києвом) спливає термін, до якого Іран має погодитися на угоду з Вашингтоном щодо розблокування Ормузької протоки. Якщо цього не станеться, президент США погрожує завдати масованих ударів по цивільній інфраструктурі, включно з мостами та електростанціями.

Сьогодні президент США повторив свої погрози, заявивши, що США можуть “знищити Іран за одну ніч”.

За інформацією Axios, США, Іран і група регіональних посередників обговорюють умови можливого 45-денного припинення вогню, яке могло б стати кроком до остаточного завершення війни.

У понеділок Іран представив пропозицію з десяти пунктів щодо припинення війни зі Сполученими Штатами та Ізраїлем. План був переданий США через Пакистан, який виступає одним з чільних посередників у перемовинах.

Пропозиція Тегерана включає гарантію того, що Іран не буде атакований знову, припинення ізраїльських ударів по “Хезболлі” в Лівані та скасування всіх санкцій. Натомість Іран пообіцяв зняти блокаду Ормузької протоки і запровадити збір у розмірі приблизно два мільйони доларів за судно, який він розділить з Оманом. Згідно з планом, Іран хоче використати свою частку зібраних коштів для відновлення інфраструктури, зруйнованої внаслідок війни, а не вимагатиме прямої компенсації.

Дональд Трамп, у свою чергу, заявив, що пропозиція є “дуже важливим кроком”, проте цього недостатньо.