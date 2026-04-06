Axios: США та Іран обговорюють можливість 45-денного припинення вогню

США, Іран і група регіональних посередників обговорюють умови можливого 45-денного припинення вогню, яке могло б стати кроком до остаточного завершення війни.

Про це видання Axios повідомляють джерела зі США, Ізраїлю та регіону.

Водночас шанси досягти навіть часткової угоди протягом найближчих 48 годин оцінюються як низькі, однак пишуть, що це – остання спроба уникнути різкої ескалації, що може включати масштабні удари по цивільній інфраструктурі Ірану та відповідні атаки на енергетичні й водні об’єкти в країнах Перської затоки. Дедлайн, встановлений Дональдом Трампом для Ірану, мав спливти в понеділок увечері, але його продовжили ще на 20 годин – до вівторка 20:00 за східним часом США.

Трамп заявив, що переговори з Іраном тривають і угоди ще можна досягти, але пригрозив масштабними ударами в разі провалу домовленостей, зокрема по інфраструктурі, важливій для цивільного населення. Такі атаки можуть розглядатися як воєнні злочини, а Іран у відповідь погрожує ударами по інфраструктурі Ізраїлю та країн Затоки.

За словами джерел, США та Ізраїль уже підготували план масштабної бомбардувальної кампанії проти енергетичних об’єктів Ірану, однак продовження дедлайну мало дати останній шанс дипломатії.

Переговори ведуться через посередників із Пакистану, Єгипту та Туреччини, а також через прямі повідомлення між спецпредставником США Стівом Віткоффом і міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі.

Обговорюється двоетапна угода: перший етап – 45-денне припинення вогню, під час якого триватимуть переговори про остаточний мир, із можливістю продовження перемир’я; другий – повне завершення війни. Посередники вважають, що повне відкриття Ормузької протоки та вирішення питання іранського високозбагаченого урану можливі лише в межах фінальної угоди.

Наразі сторони шукають проміжні кроки: часткове відкриття протоки та обмеження ядерних запасів Ірану в обмін на гарантії з боку США, що перемир’я не буде тимчасовим. Іран, зі свого боку, не хоче повторення сценаріїв, подібних до Гази чи Лівану, де формальне перемир’я не виключає нових ударів. Посередники також працюють над додатковими кроками довіри з боку США.

Водночас є серйозні побоювання, що у разі ударів по Ірану його відповідь може завдати значної шкоди нафтовій і водній інфраструктурі країн Перської затоки. Посередники наголошують, що найближчі 48 годин є вирішальними для досягнення угоди. Попри це, офіційна позиція Ірану залишається жорсткою: зокрема, військово-морські сили Корпусу вартових ісламської революції заявили, що ситуація в Ормузькій протоці “ніколи не повернеться” до довоєнного стану, особливо для США та Ізраїлю.