ГоловнаПолітика

МЗС України відреагувало на інцидент із вибухівкою біля газопроводу у Сербії

Україна не має до стосунку, кажуть у міністерстві. 

Георгій Тихий
Фото: МЗС України

У міністерстві закордонних справ України прокоментували виявлення вибухівки біля газопроводу у Сербії. 

Як написав речник МЗС Георгій Тихий, Україна до цього не причетна.

«Ми категорично відкидаємо спроби безпідставно пов’язати Україну з інцидентом із вибухівкою, знайденою поблизу газопроводу «Турецький потік» у Сербії. Україна не має до цього жодного відношення. Найімовірніше, це російська операція під чужим прапором у межах активного втручання Москви у вибори в Угорщині», – зазначив він. 

Що відбулося

  • Президент Сербії Александр Вучич заявив, що поблизу кордону з Угорщиною, біля газопроводу «Балканський потік», знайшли два рюкзаки із вибухівкою.
  • Лідер Сербії додав, що сербські спецслужби «провели хорошу роботу», і що знають, "з якої групи особи, які мали здійснити останній крок із приведення вибухівки в дію". За його словами, так планували надіслати політичний сигнал".
  • Він також обговорив це із Віктором Орбаном. 
