МЗС України відреагувало на інцидент із вибухівкою біля газопроводу у Сербії

Україна не має до стосунку, кажуть у міністерстві.

У міністерстві закордонних справ України прокоментували виявлення вибухівки біля газопроводу у Сербії.

Як написав речник МЗС Георгій Тихий, Україна до цього не причетна.

«Ми категорично відкидаємо спроби безпідставно пов’язати Україну з інцидентом із вибухівкою, знайденою поблизу газопроводу «Турецький потік» у Сербії. Україна не має до цього жодного відношення. Найімовірніше, це російська операція під чужим прапором у межах активного втручання Москви у вибори в Угорщині», – зазначив він.

We categorically reject attempts to falsely link Ukraine to the incident with explosives found near the Turkstream pipeline in Serbia. Ukraine has nothing to do with this. Most probably, a Russian false-flag operation as part of Moscow’s heavy interference in Hungarian elections. — Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) April 5, 2026

Що відбулося