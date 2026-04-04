Зеленський обговорив зі Вселенським Патріархом Варфоломієм долю українських дітей

Глава держави запросив Його Всесвятість відвідати Україну.

Володимир Зеленський і Вселенський Патріарх Варфоломій
Фото: Офіс президента

Сьогодні, 4 квітня, у Стамбулі президент України Володимир Зеленський зустрівся зі Вселенським Патріархом Варфоломієм.

Як зазначає пресслужба президента, ключова тема обговорення – долі українських дітей і те, що вони змушені переживати через російську агресію. Президент подякував Його Всесвятості за підтримку й постійні молитви за Україну, українців та наших дітей.

Зеленський поінформував Його Всесвятість про переговорний процес задля досягнення достойного миру. Також обговорили розвиток церкви в Україні.

Глава держави запросив Його Всесвятість відвідати Україну з візитом для духовної підтримки людей у цей важливий для рік, коли відзначається 35-та річниця відновлення незалежності України.

Вселенський Патріарх Варфоломій подякував за запрошення й додав, що цьогоріч виповнюється і 35 років з початку його патріаршого служіння. За його словами, ці дві дати можна було б обʼєднати для відзначення разом.

