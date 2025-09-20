Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Вселенський патріарх звинуватив РПЦ у підтримці вбивств православних українців

Варфоломій розкритикував доктрину "руського міра".

Вселенський патріарх звинуватив РПЦ у підтримці вбивств православних українців
Патріарх Варфоломій
Фото: Ставропігія Вселенського Патріархату в Україні

Під час виступу на засіданні Ради з міжнародних відносин у Нью-Йорку Вселенський патріарх Варфоломій засудив дії Російської православної церкви, яка благословила вбивства українців.

Як пише сайт Вселенського патріархату, Його Всесвятість назвав війну в Україні незаконною і охарактеризував як величезну трагедію. "Духовний вимір" війни, на думку патріарха, полягає у тому, що РПЦ відкрито підтримала вбивства православних.

Варфоломій звинуватив Московський патріархат у "слідуванню застарілій та абсурдній імперській доктрині "руського міра", яка почала зміцнюватися після розпаду СРСР". 

Він назвав РПЦ "інструментом держави та церквою, яка себе скомпрометувала" - і це стало однією з причин, чому Константинопольський патріархат підтримав прагнення українського народу мати свою самоврядну Церкву і "здобути омріяну свободу совісті".
