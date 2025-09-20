Вселенський патріарх звинуватив РПЦ у підтримці вбивств православних українців

Під час виступу на засіданні Ради з міжнародних відносин у Нью-Йорку Вселенський патріарх Варфоломій засудив дії Російської православної церкви, яка благословила вбивства українців.

Як пише сайт Вселенського патріархату, Його Всесвятість назвав війну в Україні незаконною і охарактеризував як величезну трагедію. "Духовний вимір" війни, на думку патріарха, полягає у тому, що РПЦ відкрито підтримала вбивства православних.

Варфоломій звинуватив Московський патріархат у "слідуванню застарілій та абсурдній імперській доктрині "руського міра", яка почала зміцнюватися після розпаду СРСР".

Він назвав РПЦ "інструментом держави та церквою, яка себе скомпрометувала" - і це стало однією з причин, чому Константинопольський патріархат підтримав прагнення українського народу мати свою самоврядну Церкву і "здобути омріяну свободу совісті".