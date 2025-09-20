Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Водопостачання відновили для 80 тисяч мешканців Нікопольщини

Кілька днів люди були без води, оскільки за борги від електроенергії відключили підприємство Регіональний офіс водних ресурсів.

80 тисяч мешканців Нікопольщини знову з водою. Йдеться про Марганець, Покров, Томаківку, Мирівку, Червоногригорівку. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

Без централізованої послуги вони залишилися кілька днів тому. Тоді зупинилися п'ять з восьми насосів, які забезпечують роботу магістрального водогону.

Все через те, що за борги від електроенергії відключили підприємство Регіональний офіс водних ресурсів (РОВР). Саме воно відповідає за функціонування системи.

“Щиро дякую Віцепремʼєр-міністру з відновлення – Міністру розвитку громад та територій Олексію Кулебі за особисту увагу до ситуації. Разом нам вдалося вирішити проблему”, – написав Сергій Лисак.

Він зазначив, що мережі наповнюються водою. Вона вже з'являється в кранах, а максимум за добу звичний тиск відновиться повністю.

На стабільну роботу РОВРу до кінця року необхідні 96,3 млн грн. ОВА передала необхідні листи з обґрунтуваннями до Кабміну для виділення цієї суми”, – зазначив глава ОВА.
