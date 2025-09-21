Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Унаслідок обстрілу РФ у Чугуєві на Харківщині суттєво пошкоджено котельню

Окупанти вчора обстріляли місто з безпілотників.

Унаслідок обстрілу РФ у Чугуєві на Харківщині суттєво пошкоджено котельню
Фото: Мілітарний

Унаслідок вчорашніх ударів Росії по Чугуєву Харківської області було суттєво пошкоджено одну з котелень міста.

Про це повідомила міська голова Галина Мінаєва у своєму телеграм-каналі.

Росія вчора обстріляла Чугуїв з п’яти безпілотників. 

Значних пошкоджень завдали котельні міста, яка вже була повністю підготовлена до опалювального сезону. Наразі тривають відновлювальні роботи.

“Всі необхідні служби як завжди злагоджено працюють на місці. На щастя, цього разу постраждалих немає”, – написала Мінаєва.

  • Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали три населені пункти Харківської області. Ворог активно застосовував по Харківщині КАБи, БпЛА та fpv-дрони. Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.
