Унаслідок обстрілу РФ у Чугуєві на Харківщині суттєво пошкоджено котельню

Унаслідок вчорашніх ударів Росії по Чугуєву Харківської області було суттєво пошкоджено одну з котелень міста.

Про це повідомила міська голова Галина Мінаєва у своєму телеграм-каналі.

Росія вчора обстріляла Чугуїв з п’яти безпілотників.

Значних пошкоджень завдали котельні міста, яка вже була повністю підготовлена до опалювального сезону. Наразі тривають відновлювальні роботи.

“Всі необхідні служби як завжди злагоджено працюють на місці. На щастя, цього разу постраждалих немає”, – написала Мінаєва.