Унаслідок атак РФ по Бериславському районі постраждали двоє людей

Російська армія атакувала сьогодні селища Нововоронцовка і Новорайськ Бериславського району Херсонської області.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

Нововоронцовку атакували дроном близько 13:00. Ворог скинув вибухівку на 52-річного чоловіка, який перебував на полі.

Чоловік дістав контузію, опіки ноги, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Близько 12:30 російські військові атакували з дрона жінку у Новорайську.

59-річна місцева жителька дістала поранення обличчя, спини та рук, контузію, вибухову й закриту черепно-мозкову травму.

Потерпілі перебувають під наглядом медиків. Їхній стан оцінюють як середнього ступеня тяжкості.