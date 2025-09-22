Унаслідок атак РФ по Бериславському районі постраждали двоє людей

Російська армія атакувала сьогодні селища Нововоронцовка і Новорайськ Бериславського району Херсонської області.
Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.
Нововоронцовку атакували дроном близько 13:00. Ворог скинув вибухівку на 52-річного чоловіка, який перебував на полі.
Чоловік дістав контузію, опіки ноги, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Близько 12:30 російські військові атакували з дрона жінку у Новорайську.
59-річна місцева жителька дістала поранення обличчя, спини та рук, контузію, вибухову й закриту черепно-мозкову травму.
Потерпілі перебувають під наглядом медиків. Їхній стан оцінюють як середнього ступеня тяжкості.
- Упродовж минулої доби російські війська атакували 39 населених пунктів Херсонської області. Через агресію ворога дві людини дістали поранення.