Білецький: найкоротший шлях до перемир’я - позитивні зрушення на фронті

Люди забагато думають про перемир'я замість того, щоб думати, як це перемирʼя наблизити, вважає комкор.

Білецький: найкоротший шлях до перемир’я - позитивні зрушення на фронті
Андрій Білецький

В Україні забагато уваги приділяють новинам про можливе перемирʼя замість того, щоб наближати його на полі бою. Про це в інтервʼю Радіо Свобода заявив Андрій Білецький, командир Третього армійського корпусу.

«Найбільш короткий шлях до перемир’я –– це позитивні зрушення на фронті. Мені здається, що країна, багато хто з військових, військово-політичних діячів, людей, які повинні займатись економікою, забезпеченням армії, забагато думають про перемир'я замість того, щоб думати, як це перемирʼя наблизити. Тобто зробити армію ефективнішою тут і зараз», –– сказав Андрій Білецький.

Він виступив проти так званого «обміну територіями», а також можливого розведення військ на українській території. Якщо перемирʼя колись і станеться, найбільш прийнятним для України варіантом буде заморозка по лінії бойового зіткнення (ЛБЗ).

«Жахливий абсурд спроби розведення у 15-40 кілометрові зони. Росіяни, навіть якби стали відводити свої війська від ЛБЗ, будуть відводити по нашій території. А ми –– по своїй території. Це абсурдний сценарій, який вкраде в України ще тисячі квадратних кілометрів, населені пункти, в яких живуть люди», –– наголосив комкор.

Білецький додав: заморозку війни можна сприймати, як час для «видихнути і перезібратись», але за умови, якщо держава і суспільство з першого ж дня будуть використовувати її для нарощування сил, реформ армії, економіки і промисловості, а не на внутрішні конфлікти.

«Військові повинні займатись виключно результатом на фронті. Чим кращий результат на фронті –– тим більш прийнятними і вигідними для нас будуть умови перемирʼя. Тому моя задача не вигадувати, як буде краще, а дати результат на фронті», –– заявив комкор.
