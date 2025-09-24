Російські дрони майже щоночі полюють на локомотиви та електропідстанції, - голова Укрзалізниціі

Із середини літа Росія активізувала удари по залізничній інфраструктурі України, атакуючи об'єкти шістьма-сімома "шахедами" майже щоночі.

Про це в інтерв’ю Reuters розповів голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.

"Їхня перша мета – посіяти паніку серед пасажирів, друга – завдати удару по економіці в цілому", - зазначив він.

При цьому російськи атаки не мають конкретного фокусу на військових вантажах, по суті, це все - удари по цивільній інфраструктурі.

Перцовський заявив, що атаки, які вразили десятки підстанцій, пов'язані з різким збільшенням кількості безпілотників дальньої дії, які виробляє російський військово-промисловий комплекс.

"Раніше у них просто не було достатніх ресурсів для того, щоб один бойовий дрон, такий як «шахед», полював на локомотив. Тепер вони можуть дозволити собі використовувати «шахеди» для ударів по окремих локомотивах, а не по стратегічних цілях", – пояснив він.

"Вони діють систематично, виводячи з ладу одну підстанцію за іншою або ключові залізничні вузли, щоб зупинити пасажирські поїзди", – додав Перцовський. Як приклади він навів атаки на станції Лозова, Синельникове та Козятин.

Однак попри систематичні атаки, українська залізниця поки витримує навантаження, а транзит військових вантажів не постраждав.

"Це марафон: Вони б’ють нас, ми відновлюємося. Вони б’ють нас, ми відновлюємося", – описав він ситуацію.