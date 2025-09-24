Російські дрони майже щоночі полюють на локомотиви та електропідстанції, - голова Укрзалізниціі

У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
ЕксклюзивУ наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські дрони майже щоночі полюють на локомотиви та електропідстанції, - голова Укрзалізниціі

Із середини літа Росія атакувала залізничну інфраструктуру шістьма-сімома "шахедами" за ніч.

Російські дрони майже щоночі полюють на локомотиви та електропідстанції, - голова Укрзалізниціі
Олександр Перцовський (архівне фото)
Фото: Укрзалізниця в Facebook

Із середини літа Росія активізувала удари по залізничній інфраструктурі України, атакуючи об'єкти шістьма-сімома "шахедами" майже щоночі.

Про це в інтерв’ю Reuters розповів голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський. 

"Їхня перша мета – посіяти паніку серед пасажирів, друга – завдати удару по економіці в цілому", - зазначив він.

При цьому російськи атаки не мають конкретного фокусу на військових вантажах, по суті, це все - удари по цивільній інфраструктурі

Перцовський заявив, що атаки, які вразили десятки підстанцій, пов'язані з різким збільшенням кількості безпілотників дальньої дії, які виробляє російський військово-промисловий комплекс.

"Раніше у них просто не було достатніх ресурсів для того, щоб один бойовий дрон, такий як «шахед», полював на локомотив. Тепер вони можуть дозволити собі використовувати «шахеди» для ударів по окремих локомотивах, а не по стратегічних цілях", – пояснив він.

"Вони діють систематично, виводячи з ладу одну підстанцію за іншою або ключові залізничні вузли, щоб зупинити пасажирські поїзди", – додав Перцовський. Як приклади він навів атаки на станції Лозова, Синельникове та Козятин.

Однак попри систематичні атаки, українська залізниця поки витримує навантаження, а транзит військових вантажів не постраждав.

"Це марафон: Вони б’ють нас, ми відновлюємося. Вони б’ють нас, ми відновлюємося", – описав він ситуацію.

  • За оцінками Світового банку, приблизно 30% української залізниці перебуває в стадії "пошкодження-відновлення".
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies