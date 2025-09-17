Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Росія атакувала підстанції, що живлять залізницю. Є затримки поїздів

Ранкові рейси деяких приміських поїздів у Кіровоградській області скасували.

Фото: Олексій Кулеба в Telegram

Росія провела комплексну атаку по підстанціях Укрзалізниці, у зв'язку з чим станом на 7 ранку була затримка пасажирських поїздів одеського і дніпровського напрямків. Частина рейсів прямує зміненим маршрутом.

Ще частину поїздів диспетчери зупинили на безпечній відстані від місць ударів, повідомили в Укрзалізниці. Повний перелік затримок – традиційно на порталі uz-vezemo.

"Не менш традиційно можете бути впевнені, що Укрзалізниця довезе всіх", – пообіцяв перевізник.

Згідно з інформацією на 5:25, затримка стосувалася понад 45 рейсів. Станом на 08:00 26 поїздів слідують із затримкою в понад годину.

Стосовно міжнародних стиковок, зокрема в Хелмі та Перемишлі, УЗ вже на зв’язку з диспетчерськими командами іноземних залізниць та координує пересадки, очікування поїздів та пришвидшений прикордонний контроль.

У приміському сполученні будуть затримки і тимчасові обмеження маршрутів, зранку буде неможливо виконати наступні рейси:

  • №6501/6592 Знамʼянка – ім. Шевченка – Черкаси;
  • №6503 Знамʼянка – Миронівка;
  • №6331 Знамʼянка – Помічна;
  • №6332 Колосівка – Знамʼянка скорочено до ст.Кропивницький;
  • №6036 Помічна – Знамʼянка скорочено маршрут до ст.Сахарна.

"Триває робота над відновленням живлення для засобів сигналізації, наразі рух налагоджено в резервному форматі", – додали в УЗ. 

Віцепрем'єр-міністр Олексій Кулеба уточнив, що під ворожим ударом опинилися підстанції, що живлять залізничну мережу. 

"Такі удари мають чітку мету – ускладнити перевезення пасажирів і вантажів, зірвати стабільну роботу транспорту та створити додатковий тиск на людей, на економіку", – прокоментував він. 

У момент атаки на маршрутах перебували понад 20 пасажирських поїздів. Серед пасажирів і залізничників жертв немає.
