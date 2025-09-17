Росія атакувала підстанції, що живлять залізницю. Є затримки поїздів

Росія провела комплексну атаку по підстанціях Укрзалізниці, у зв'язку з чим станом на 7 ранку була затримка пасажирських поїздів одеського і дніпровського напрямків. Частина рейсів прямує зміненим маршрутом.
Ще частину поїздів диспетчери зупинили на безпечній відстані від місць ударів, повідомили в Укрзалізниці. Повний перелік затримок – традиційно на порталі uz-vezemo.
"Не менш традиційно можете бути впевнені, що Укрзалізниця довезе всіх", – пообіцяв перевізник.
Згідно з інформацією на 5:25, затримка стосувалася понад 45 рейсів. Станом на 08:00 26 поїздів слідують із затримкою в понад годину.
Стосовно міжнародних стиковок, зокрема в Хелмі та Перемишлі, УЗ вже на зв’язку з диспетчерськими командами іноземних залізниць та координує пересадки, очікування поїздів та пришвидшений прикордонний контроль.
У приміському сполученні будуть затримки і тимчасові обмеження маршрутів, зранку буде неможливо виконати наступні рейси:
- №6501/6592 Знамʼянка – ім. Шевченка – Черкаси;
- №6503 Знамʼянка – Миронівка;
- №6331 Знамʼянка – Помічна;
- №6332 Колосівка – Знамʼянка скорочено до ст.Кропивницький;
- №6036 Помічна – Знамʼянка скорочено маршрут до ст.Сахарна.
"Триває робота над відновленням живлення для засобів сигналізації, наразі рух налагоджено в резервному форматі", – додали в УЗ.
Віцепрем'єр-міністр Олексій Кулеба уточнив, що під ворожим ударом опинилися підстанції, що живлять залізничну мережу.
"Такі удари мають чітку мету – ускладнити перевезення пасажирів і вантажів, зірвати стабільну роботу транспорту та створити додатковий тиск на людей, на економіку", – прокоментував він.
У момент атаки на маршрутах перебували понад 20 пасажирських поїздів. Серед пасажирів і залізничників жертв немає.