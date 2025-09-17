В Одесі чоловік з ножем напав на військовослужбовця ТЦК

Одеський обласний ТЦК та СП повідомив про збройний напад на військовослужбовця під час виконання службових обов’язків.

Зазначається, що ввечері 16 вересня в Київському районі Одеси група, до складу якої входив поліцейський та військовослужбовці ТЦК, зупинила громадянина і попросила його пред’явити військово-облікові документи.

“У відповідь на цю вимогу громадянин здійснив втечу та скоїв збройний напад із застосуванням ножа, завдавши військовослужбовцю проникаючого поранення. Правопорушнику після скоєного злочину вдалося залишити місце події”, - йдеться у повідомленні.

Пораненого військовослужбовця доставили до лікувального закладу, де йому надається вся необхідна медична допомога.

У ТЦК запевнили, що інцидент зафіксований на боді-камеру військовослужбовця, і матеріали будуть передані до правоохоронних органів.