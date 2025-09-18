У Великій Писарівці на Сумщині росіяни поширюють листівки із закликами до «евакуації», прикриваючись «турботою про мирних мешканців».

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

В ОВА заявили, що це інформаційно-психологічна операція (ІПСО), спрямована на поширення паніки та хаосу в регіоні.

«Такі дії – стандартна тактика окупантів, яку вони застосовують у прикордонних громадах. «Турбота» у їхніх листівках – лише прикриття для пропаганди», - наголосила адміністрація.

Влада області закликала жителів довіряти тільки офіційним джерелам інформації, зберігати спокій, а у разі небезпеки діяти за інструкціями цивільного захисту.