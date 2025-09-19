Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Оператори Сил безпілотних систем знищили переправу та танки росіян

Також знищено ворожий склад із ПММ.

Фото: скріншот

Оператори 412-го полку Nemesis СБС на одній із ключових ділянок фронту уразили військову техніку противника, а також переправу та склад із ПММ.

Про це розповіли у Силах безпілотних систем.

Оператори 412-го полку Nemesis СБС на одній із ключових ділянок фронту уразили кілька одиниць танків та гаубиць, що знизило інтенсивність атак противника та покращення тактичної ситуації для підрозділів Сил оборони. 

Також оператори полку знищили переправу та склад із ПММ, що обмежило можливості окупантів оперативно перекидати резерви та забезпечувати їх пальним.

"Системна робота бійців СБС сковує маневри противника та знижує його спроможності до наступу. 412-й полк Nemesis вкотре підтвердив статус однієї з найрезультативніших ударних сил на цьому напрямку", — ідеться у повідомленні. 
