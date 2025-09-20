У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
ГоловнаСуспільствоПодії

У Вишневому потяг смертельно травмував літню жінку

Машиніст застосовував звуковий сигнал та екстрене гальмування, проте уникнути трагедії не вдалося.

У Вишневому потяг смертельно травмував літню жінку
Фото: поліція

У Вишневому на Київщині потяг смертельно травмував літню жінку, повідомляє поліція.  

До поліції надійшло повідомлення від чергового по залізничній станції. Правоохоронці попередньо встановили, що пасажирським потягом сполученням Тернопіль-Київ було смертельно травмовано жінку.

Машиніст застосовував звуковий сигнал та екстрене гальмування, проте уникнути трагедії не вдалося. Від отриманих травм 80-річна потерпіла померла на місці.  

Слідчі Бучанського районного управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки руху на залізниці (ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України).
