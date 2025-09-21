Головне за ніч та ранок неділі, 21 вересня: удар по Костянтинівці, понад 150 боєзіткнень, ураження ворожих гелікоптерів

Російські окупанти уранці 21 вересня атакували цивільне населення Костянтинівки. Загинула цивільна людина, є поранений.

Окупанти обстріляли місто зі ствольної артилерії та атакували FPV-дроном, повідомив очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

У результаті артилерійського обстрілу постраждали ще двоє мешканців міста. Вони самостійно звернулися за медичною допомогою до лікарні в місті Дружківка. Зафіксовано значні руйнування цивільної інфраструктури.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 151 бойове зіткнення.

На Покровському напрямку відбулося 52 боєзіткнення у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Нове Шахове, Лисівка, Звірове, Новоукраїнка та у бік населених пунктів Покровськ, Козацьке і Новопавлівка.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони зупинили 22 спроби ворога прорвати оборонні рубежі

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили наземну станцію управління безпілотними літальними апаратами та чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських загарбників.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1010 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 1 101 610 військових.

Російські окупанти атакували безпілотниками об'єкт критичної інфраструктури у Ніжинському районі Чернігівщини. Під ворожий удар потрапили рятувальники, повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Двох поранених вогнеборців госпіталізовано. "Це вже вдруге на Чернігівщині за тиждень росіяни вдаються до відверто терористичної практики: завдають удару, а потім знову бʼють, дочекавшись, коли на ліквідацію наслідків обстрілу прибудуть рятувальники", — наголошує Чаус.

Сили ППО знищили 33 із 54 російських безпілотників.

Зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 8 локаціях.

Авіапарк російських загарбників у тимчасово окупованому Криму скоротився у результаті успішної бойової роботи спецпідрозділу ГУР МО України “Примари”.

Зокрема уражено три ворожі багатоцільові гелікоптери Мі-8, а також дороговартісна російська РЛС 55Ж6У “небо-У”, йдеться у повідомленні ГУР МО.

Міністерство цифрової трансформації України заявило, що інформація про нібито масовий витік даних із застосунку "Дія" не відповідає дійсності.

За словами заступника міністра з питань кібербезпеки та хмар Віталія Балашова, після перевірки встановлено, що поширені у мережі файли є фальсифікованими і не походять із систем "Дії". Вони складаються зі старих баз, які раніше потрапляли у відкритий доступ з комерційних джерел, а також підроблених записів, доданих для створення враження "свіжого" витоку.

У Мінцифри вкотре підкреслили, що "Дія" не зберігає персональних даних громадян. Система працює за принципом data-in-transit: інформація підтягується з державних реєстрів лише під час запиту й не накопичується у застосунку чи на порталі.

Президент Фінляндії Александер Стубб в інтерв'ю для Guardian, заявив, що гарантії безпеки для України, які обговорюються "коаліцією охочих", змусять європейські країни воювати з Росією, якщо Москва в майбутньому знову розпочне військові дії проти України.

Він наголосив, що гарантії набудуть чинності лише після майбутньої угоди між Україною та Росією, і підкреслив, що Росія не матиме права вето щодо їхнього формату.

