На Одещині викрили схему незаконного переправлення чоловіків до Придністров’я

На Одещині викрили схему незаконного переправлення чоловіків до невизнаного Придністров’я.

У пресслужбі ДБР розповіли, що працівники Бюро у взаємодії з СБУ та Держприкордонслужбою заблокували черговий канал переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України.

Підозрюють, що нелегальний "коридор" для ухилянтів до так званої ПМР інспектор прикордонної служби організував у серпні 2025 року.

В одному з епізодів він запропонував чоловіку призовного віку за 4,5 тис. доларів США "допомогти" виїхати з України. Зокрема планував переправити "клієнта" на територію невизнаного Придністров'я поза межами офіційного пункту пропуску та місць несення служби прикордонних нарядів.

При зустрічі фігурант надав чоловіку детальні інструкції щодо маршруту та засобів, необхідних для вдалого "вояжу". У спеціальному додатку смартфона він продемонстрував чолвоікові ділянки, на яких можна здійснити незаконний перехід.Того ж дня, після отримання всієї обумовленої суми, ділка затримали правоохоронці.

Фото: ДБР Затриманий чоловік

Наразі йому повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Санкція статті передбачає покарання до 9 років позбавлення волі.