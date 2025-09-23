Уночі Росія атакувала Україну трьома "Іскандерами" і 115 безпілотниками

Сили ППО збили 103 ворожі дрони на півночі, півдні та сході країни.

У ніч на 23 вересня Росія атакувала Україну трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 та 115 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – (РФ), Гвардійське (ТОТ Криму). Близько 60 із них – "шахеди".

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 103 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ракет та 12 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

На північному сході фіксується нова група ворожих БпЛА.