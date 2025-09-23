Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
ГоловнаСуспільствоВійна

За добу Сили оборони ліквідували 1010 російських окупантів і ворожий гелікоптер

Росія вже втратила в Україні 1 103 580 військових. 

За добу Сили оборони ліквідували 1010 російських окупантів і ворожий гелікоптер
Ілюстративне фото
Фото: Скріншот з відео

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1010 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 1 103 580 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.09.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1103580 (+1010) осіб
  • танків – 11199 (+5) од
  • бойових броньованих машин – 23282 (+0)
  • артилерійських систем – 33052 (+53)
  • РСЗВ – 1495 (+2)
  • засоби ППО – 1218 (+0)
  • літаків – 424 (+2)
  • гелікоптерів – 345 (+1)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 62486 (+485)
  • крилаті ракети – 3747 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 62486 (+123)
  • спеціальна техніка – 3969 (+0)

Дані уточнюються. 
