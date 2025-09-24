Рубіо нагадав про "небезмежне" терпіння Трампа щодо війни в Україні

Дердавний секретар США Марко Рубіо під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН попередив, що президент Дональд Трамп "відданий справі миру, але його терпіння не є безмежним".

Як пише "Укрінформ", голова американської дипломатії назвав війну в Україні "надзвичайно складним викликом", на врегулювання якого Білий дім "витратив величезну кількість часу та енергії".

Трамп, за словами Рубіо, "проявив неабияке терпіння, уникаючи додаткових санкцій проти Росії і сподіваючись на прорив у питанні миру". Замість цього держсекретар бачить "глибшу екскалацію конфлікту, рекордно більшу кількість ударів, вторгнення в сусідній повітряний простір безпілотників та літаків".

Рубіо переконаний, що війна завершиться лише за столом переговорів і вважає військове вирішення неможливим. Він також додав, що Трамп "має все для запровадження додаткових економічних санкцій, а також продажу оборонного та наступального озброєння, щоб Україна могла захиститися від атак".