Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
WSJ: Трамп змінив риторику щодо України завдяки переконанням від Зеленського та радників

Журналісти стверджують, що ЗСУ готують наступ на полі бою.

WSJ: Трамп змінив риторику щодо України завдяки переконанням від Зеленського та радників
Дональд Трамп та Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Видання The Wall Street Journal дізналося причину змін у риториці президента США Дональда Трампа щодо України - аж до заяви про те, що Київ здатен відвоювати у агресора свої території.

Джерела WSJ говорять, що господар Білого дому дослухався до переконань з боку президента України Володимира Зеленського, який після провальної зустрічі у лютому демонстрував публічну вдячність за мирні зусилля республіканця і беззаперечно прийняв сценарій припинення вогню до гарантій безпеки та підписання мирної угоди.

Також на позицію Трампа вплинули ті з його радників, хто наполягають на більш жорсткій позиції щодо Росії - йдеться про Кіта Келлога та Майка Волца, якого нещодавно було призначено на посаду посла США в ООН. Вони переконали президента, що Росія за роки досягла незначного прогресу на фронті.

У матеріалі WSJ також стверджується, що Україна готується провести наступ на полі бою і потребуватиме для цього розвідувальних даних та зброї від Сполучених Штатів.
