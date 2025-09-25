WSJ: Трамп змінив риторику щодо України завдяки переконанням від Зеленського та радників

Видання The Wall Street Journal дізналося причину змін у риториці президента США Дональда Трампа щодо України - аж до заяви про те, що Київ здатен відвоювати у агресора свої території.

Джерела WSJ говорять, що господар Білого дому дослухався до переконань з боку президента України Володимира Зеленського, який після провальної зустрічі у лютому демонстрував публічну вдячність за мирні зусилля республіканця і беззаперечно прийняв сценарій припинення вогню до гарантій безпеки та підписання мирної угоди.

Також на позицію Трампа вплинули ті з його радників, хто наполягають на більш жорсткій позиції щодо Росії - йдеться про Кіта Келлога та Майка Волца, якого нещодавно було призначено на посаду посла США в ООН. Вони переконали президента, що Росія за роки досягла незначного прогресу на фронті.

У матеріалі WSJ також стверджується, що Україна готується провести наступ на полі бою і потребуватиме для цього розвідувальних даних та зброї від Сполучених Штатів.