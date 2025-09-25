СБС уразили газорозподільчі станції на Луганщині

За ніч СБС уразили на Луганщині три ГРС.

В ніч на 25 вересня бійці 14 полку СБС завдали ударів по газорозподільчим станціям (ГРС) у тимчасово окупованій Луганській області.

Про це повідомив командувач СБС Роберт “Мадяр” Бровді.

Зокрема, українські захисники атакували ГРС “Щастя”, яке є основним джерелом газу для Луганської ТЕС, яка через це перейшла у вимушений режим роботи на вугіллі.

Також оператори 14 полку СБС вразили критично важливу для хімічної промисловості ГРС “Сєверодонецьк”, яка відповідає за постачання газу на Сєверодонецький “Азот” і не тільки.

Крім того, була атакована ГРС “Новопсков”.