Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
ЕксклюзивУ наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
СБС уразили газорозподільчі станції на Луганщині

Фото: 14 полк СБС

В ніч на 25 вересня бійці 14 полку СБС завдали ударів по газорозподільчим станціям (ГРС) у тимчасово окупованій Луганській області.

Про це повідомив командувач СБС Роберт “Мадяр” Бровді.

Зокрема, українські захисники атакували ГРС “Щастя”, яке є основним джерелом газу для Луганської ТЕС, яка через це перейшла у вимушений режим роботи на вугіллі. 

Також оператори 14 полку СБС вразили критично важливу для хімічної промисловості ГРС “Сєверодонецьк”, яка відповідає за постачання газу на Сєверодонецький “Азот” і не тільки.

Крім того, була атакована ГРС “Новопсков”.
