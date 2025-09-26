У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
Загибла і 10 поранених: окупанти масовано обстріляли Херсонщину

Серед поранених троє співробітників поліції.

Загибла і 10 поранених: окупанти масовано обстріляли Херсонщину
Фото: Wikimapia

Російські окупанти упродовж дня обстріляли Херсон та населені пункти області. Унаслідок атак загинула людина, десятеро — поранені.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", — ідеться у повідомленні відомства. 

Російська армія атакувала населені пункти Херсонщини авіацією, артилерією, зокрема реактивною.    

Від наслідків масованих обстрілів найбільше постраждав обласний центр. Тут станом на 19:30 відомо про одну загиблу людину та десятьох поранених, серед яких троє співробітників поліції.   

Пошкоджень зазнали житлові будинки та інші об’єкти цивільної інфраструктури міста.  

  • Близько 05:30, росіяни масовано атакували Херсон з авіації. Впродовж години по місту “прилетіло” близько півтора десятка авіабомб. Через російскі авіаудари пошкоджені 70 приватних і 1 багатоквартирний будинки. 
