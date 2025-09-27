Безпілотники СБУ зупинили роботу нафтоперекачувальної станції у Чуваській республіці РФ

Транспортування нафти через цю НПС наразі призупинили.

У ніч на 27 вересня далекобійні безпілотники ЦСО «А» Служби безпеки відпрацювали по нафтоперекачувальній станції «Тиньговатово», яка розташована за тисячу кілометрів від України - у населеному пункті Конар (Чуваська Республіка, РФ).

Про це повідомили джерела LB.ua у СБУ.

Ураження підтвердив глава Чувашії та повідомив, що роботу станції тимчасово призупинили до з’ясування ступеня пошкоджень об’єкта.

Із власних джерел СБУ отримала підтвердження інформації про влучання в насосну станцію №1 з подальшим горінням. Транспортування нафти через цю НПС наразі призупинили.

«СБУ продовжує «вводити санкції» проти нафтового сектору РФ, який приносить країні-агресору надприбутки, що йдуть на війну проти України. Робота над зменшенням кількості нафтодоларів в бюджеті РФ триватиме й надалі», — повідомило поінформоване джерело в СБУ.