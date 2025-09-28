Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ГоловнаСуспільствоВійна

МВА: Куп'янськ закрили на в'їзд для всіх, крім військових

У місті триває контрдиверсійна операція.

МВА: Куп'янськ закрили на в'їзд для всіх, крім військових
Фото: EPA/UPG

Ситуація у місті Куп'янськ Харківської області критична. Місто повністю закрите для будь-яких служб. Там триває контрдиверсійна операція. 

Про це очільник Куп'янської МВА Андрій Беседін розповів в ефірі "Суспільного".

"Куп’янськ – це закрита територія, місто повністю закрите для будь-яких служб", – повідомив він. 

Як зазначає Беседін, зараз у місто можуть заїхати лише військові, тому евакуація максимально ускладнена.

"Єдиний зараз спосіб виїхати – це вийти пішки за територію Куп’янська. Там уже наші служби – волонтери, ДСНС, поліція – заберуть і відвезуть у більш безпечне місце. Або можна звернутися до військових – і ті обов’язково допоможуть", – додає Беседін.

За інформацією Беседіна, на правобережній частині Куп’янська залишається близько 680 людей, а загалом у громаді – понад 1600.  У місті відсутні електро-, водо- та газопостачання.

Беседін закликає місцевих мешканців виїжджати, адже ситуація досягла критичної точки.

Наразі у Куп’янську триває контрдиверсійна операція. "Спецпідрозділи проходять кожен сантиметр міста, кожен будинок, кожен під’їзд, кожен підвал – і вибивають ворога, щоб не дати йому закріпитися", – наголошує начальник МВА.
