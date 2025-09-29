У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
​На Буковині судитимуть голову ВЛК та його спільника за платне оформлення фіктивних медичних довідок

Схема діяла з лютого 2025 року та була припинена у квітні.

​На Буковині судитимуть голову ВЛК та його спільника за платне оформлення фіктивних медичних довідок
Фото: ДБР

До суду скеровано обвинувальний акт щодо колишнього голови військово-лікарської комісії при Чернівецькому обласному центрі мобілізації та його спільника, які брали з військовозабов’язаних кошти за підробку документів про непридатність до служби.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Під час проходження ВЛК голова комісії при особистій розмові пропонував чоловікам сприяння в оформленні документів про тимчасову або повну непридатність до військової служби. В залежності від реальних хвороб та побажань клієнта, "послуга" коштувала від 5 до 10 тисяч доларів. Гроші посадовець отримував через посередника, через якого і передавав готові довідки.

Схема діяла з лютого 2025 року та була припинена у квітні, коли працівники ДБР затримали спільника під час одержання грошей від замовника. Фігурант мав із собою готовий пакет документів для військовозабов’язаного із підписами голови ВЛК.

Обом підозрюваним суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливості внесення застави.

Фото: ДБР

Посередник обвинувачується в пособництві до одержання службовою особою неправомірної вигоди, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України), а сам колишній голова ВЛК - у вчиненні цього злочину (ч. 3 ст. 368 КК України), а також у службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 КК України). Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. 
