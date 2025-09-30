Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Упродовж доби окупанти завдали 553 удари по 14 населених пунктах Запорізької області

Мирні жителі не постраждали.

Упродовж доби окупанти завдали 553 удари по 14 населених пунктах Запорізької області
Фото: телеграм / Іван Федоров

Упродовж доби окупанти завдали 553 удари по 14 населених пунктах Запорізької області, передає очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. 

Війська РФ здійснили 4 авіаційні удари по Веселянці, Залізничному та Новоселівці.

382 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Новомиколаївку, Комишуваху, Червонодніпровку, Михайлівку, Гуляйполе, Приморське, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.

5 обстрілів з РСЗВ завдано по території Малої Токмачки та Полтавки.

162 артилерійські удари завдані по території Червонодніпровки, Приморського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Надійшло 57 повідомлень про пошкодження житла, техніки та об’єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.
