Упродовж доби окупанти завдали 553 удари по 14 населених пунктах Запорізької області, передає очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Війська РФ здійснили 4 авіаційні удари по Веселянці, Залізничному та Новоселівці.

382 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Новомиколаївку, Комишуваху, Червонодніпровку, Михайлівку, Гуляйполе, Приморське, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.

5 обстрілів з РСЗВ завдано по території Малої Токмачки та Полтавки.

162 артилерійські удари завдані по території Червонодніпровки, Приморського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Надійшло 57 повідомлень про пошкодження житла, техніки та об’єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.