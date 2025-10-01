За добу Сили оборони ліквідували ще 920 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні 1111480 військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували 920 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 1111480 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.10.25 орієнтовно склали:

особового складу – близько / about 1111480 (+920) осіб / persons

танків – 11223 (+1) од

бойових броньованих машин – 23294 (+3) од

артилерійських систем – 33324 (+13) од

РСЗВ – 1505 (+0) од

засоби ППО – 1224 (+0) од

літаків – 427 (+0) од

гелікоптерів – 346 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 65552 (+249)

крилаті ракети – 3790 (+0)

кораблі / катери – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 63274 (+33)

спеціальна техніка – 3979 (+0)

Дані уточнюються.