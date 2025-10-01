Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ГоловнаСуспільствоВійна

За добу Сили оборони ліквідували ще 920 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні 1111480 військових. 

За добу Сили оборони ліквідували ще 920 російських окупантів
Уражений російський танк
Фото: Генштаб

За минулу добу Сили оборони ліквідували 920 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 1111480 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.10.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько / about 1111480 (+920) осіб / persons
  • танків – 11223 (+1) од
  • бойових броньованих машин – 23294 (+3) од
  • артилерійських систем – 33324 (+13) од
  • РСЗВ – 1505 (+0) од
  • засоби ППО – 1224 (+0) од
  • літаків – 427 (+0) од
  • гелікоптерів – 346 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 65552 (+249)
  • крилаті ракети – 3790 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 63274 (+33)
  • спеціальна техніка – 3979 (+0)

Дані уточнюються. 
﻿
