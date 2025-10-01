За добу Сили оборони ліквідували ще 920 російських окупантів

За минулу добу Сили оборони ліквідували 920 російських окупантів. Загалом із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 1111480 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.10.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько / about 1111480 (+920) осіб / persons
- танків – 11223 (+1) од
- бойових броньованих машин – 23294 (+3) од
- артилерійських систем – 33324 (+13) од
- РСЗВ – 1505 (+0) од
- засоби ППО – 1224 (+0) од
- літаків – 427 (+0) од
- гелікоптерів – 346 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 65552 (+249)
- крилаті ракети – 3790 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 63274 (+33)
- спеціальна техніка – 3979 (+0)
Дані уточнюються.