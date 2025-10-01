Ворог атакував fpv-дронами та скинув КАБ на Дніпропетровщину

Під ударами опинилися два райони Дніпропетровщини.

Упродовж дня росіяни декілька разів цілили по Нікопольщині і Синельниківщині Дніпропетровської області.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

По Нікопольщині ворог цілив з важкої артилерії та fpv-дронами, вибухи лунали у Нікополі, Покровській, Червоногригорівській та Марганецькій громадах.

Там пошкоджені приватний будинок і господарська споруда. Потрощений гараж. Подекуди території ще обстежують – з’ясовують наслідки.

Під вечір КАБом ворог атакував Маломихайлівську громаду Синельниківщини. Зайнялася оселя місцевих.

Попередньо, повсюди без постраждалих.