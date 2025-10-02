Росія атакує Київську область дронами

Російська армія вдень 2 жовтня розпочала чергову дронову атаку. Протиповітряна оборона спрацювала в Київській області, повідомили в ОВА.

Станом на 14 годину загроза залишається і для Києва. Повітряні сили попереджали про проліт дронів також у Дніпропетровській, Чернігівській і Харківській областях.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", – закликали в Київській обласній військовій адміністрації.



