Росія атакує Київську область дронами

Російська армія вдень 2 жовтня розпочала чергову дронову атаку. Протиповітряна оборона спрацювала в Київській області, повідомили в ОВА.
Станом на 14 годину загроза залишається і для Києва. Повітряні сили попереджали про проліт дронів також у Дніпропетровській, Чернігівській і Харківській областях.
"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", – закликали в Київській обласній військовій адміністрації.
- Учора внаслідок атаки ворога по Славутичу виникли масштабні знеструмлення.
- Київська область перебувала під ударом і нині вночі. Сильні пожежі виникли в Бучі та Ірпені, одна людина була поранена.