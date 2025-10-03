У Слов’янську затримали продавчиню, яка для ворога випитувала, де лікуються поранені українські бійці

У поле зору російського ГРУ жінка потрапила, коли «зливала» наслідки ворожих «прильотів» по місту у Телеграм-канали.

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині ще одну агентку російської воєнної розвідки, яка готувала координати для авіаційних атак РФ на Краматорському напрямку.

Як встановило розслідування, ворожою поплічницею виявилася 53-річна продавчиня у магазині прифронтового Слов’янська, яка чекала на повну окупацію регіону.

У поле зору російського ГРУ жінка потрапила, коли «зливала» наслідки ворожих «прильотів» по місту у Телеграм-канали.

Після вербування агентка почала шукати медустанови, де лікувалися та проходили реабілітацію поранені воїни Сил оборони.

Щоб отримати таку інформацію, вона «втемну» випитувала її у знайомих та свого чоловіка – водія швидкої меддопомоги.

Крім цього, фігурантка дорогою на роботу намагалася виявити місця розташування укріпрайонів та запасних командних пунктів українських військ. Потім ці координати вона передавала куратору у своєму агентурному «звіті».

Співробітники СБУ запобігли передачі інформації ворогу та затримали агентку.

Під час обшуку у неї вилучили смартфони та планшет, які вона використовувала для збору розвідданих та контактів з російським ГРУ.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Жінка перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.