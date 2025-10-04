«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
Розвідка: Китай ймовірно надає Росії супутникові дані для завдання ракетних ударів по Україні

У розвідці деталей про об’єкти на території України, які були уражені за допомогою даних китайської супутникової розвідки.

Фото: ukrinform.ua

Служба зовнішньої розвідки України зафіксувала факти співпраці Китаю з Росією у сфері супутникової розвідки, що використовується для нанесення ракетних ударів по українських об’єктах.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив представник СЗР Олег Александров.

"Є факти високого рівня взаємодії Росії і Китаю у проведенні супутникової розвідки території України з метою визначення і дорозвідки стратегічних об’єктів для ураження. При цьому, як ми бачили впродовж останніх місяців, ці об’єкти можуть належати іноземним інвесторам", – зазначив він.

У розвідці наголосили, що наразі не розкривають деталей щодо конкретних об’єктів, які були атаковані за допомогою китайських даних.
